KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Brüksel'de

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Ben inanıyorum ki tüm tarafların ortak paydasını bulmamız hala mümkündür. Ama zaman gittikçe daralıyor." dedi.



Akıncı, Brüksel temasları çerçevesinde AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu.



Görüşmelerde çeşitli konulara ayrıntılarıyla girme fırsatı bulduklarını söyleyen Akıncı, "Neden müzakere sürecinde tıkanıklık yaşandı? Bu niçin Kıbrıs Türk halkı için önemliydi? Bunun şimdi aşılmakta olması konusundaki adımların ne olduğu ve salı günü başlayacak olan müzakerelerin hangi çerçevede devam edip bizi sonuca götürebileceğini, önümüzdeki zamanın sınırlı olduğunun ve bu kısa süreli zamanda çok iş yapılması gerektiğinin altını çizdik." diye konuştu.



Akıncı, Kıbrıs Türk halkının ve kurumlarının Avrupa Birliği'ne hazırlanmasının da son derece önemli ve gündemde olduğunu anımsatarak, Rum tarafının kurulan özel komite çalışmalarını özellikle müzakerelerin sıkıntıya girdiği dönemde geciktirdiğini söyledi.



"Bir çözüm noktasına varıldığında ilk günden avronun tedavüle girmesini istiyoruz"



Rumların, Avrupa Birliği temsilcilerinin Kıbrıs Türk tarafının kurumlarıyla ve onların yetkilileriyle bir araya gelmesini engellemeye çalıştıklarına dikkati çeken Akıncı, "Kıbrıs'ta çözüm olacaksa, Kıbrıs Türk halkının kendi kurumlarıyla, geleceğin iki eşit kurucu devletinden birisi olacak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurumlarının Avrupa Birliği müktesebatına uyumunun sağlanması için çok ciddi çalışmalara ihtiyaç vardır. Bir çözüm noktasına varıldığında ilk günden avronun tedavüle girmesini istiyoruz. Bunun için yapılması gereken çok iş var. Buna benzer daha bir çok konuda düşüncelerimiz kendisiyle paylaştık." ifadelerini kullandı.



Akıncı, AB tarafından çok büyük bir anlayışla karşılandıklarını belirterek, müzakereler sürecinde yaşanan sıkıntılar hakkında söylediklerini çok iyi anladıklarını anlattı.



"Cenevre Konferansı yeniden toplanacak ümit ederim"



Bundan sonraki süreçte Kıbrıs'ta, Kıbrıs sorununu oluşturan önemli başlıklarda ilerlemeye çalışacaklarına işaret eden Akıncı, "O konularda daha büyük yakınlaşmalar elde etmeye gayret edeceğiz. Onun ardından Cenevre Konferansı yeniden toplanacak ümit ederim. Orada da geçen defa gibi AB gözlemci sıfatıyla hazır bulunacak. Buna hazırdırlar. Kıbrıs'ta bulunacak olan bir çözümün iki eşit tarafından biri olan Kıbrıs Türk tarafıyla ilişkilerini sürdürmekte kararlı olduklarını bize teyit etti." değerlendirmesinde bulundu.



Akıncı, bir gazetecinin Cenevre Konferasının zaman dilimi konusundaki sorusu üzerine, Kıbrıs sorununu bu dönemde çözülebilmesi bakımından sınırlı bir zaman dilimiyle karşı karşıya olunduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Bunun birkaç önemli nedeni var. Bir tanesi Doğu Akdeniz'e yeniden bizim de payımız olan hidrokarbon yataklarında Rum tarafının tek taraflı attığı adımlar var. Bu adımlar ileriye taşınırsa maalesef çok istemediğimiz bir durum olsa da yeni gerginliklere neden olacak. Ben bunu söylediğimde Akıncı bizi tehdit ediyor diye algılanıyor Güney Kıbrıs'ta. Tehditle alakası yok. Gerçeklerle alakası var. 2014'te de yaşandı bu. Böyle şeylerin olmasını arzu etmiyoruz. Burasının bir işbirliği alanı olmasını istiyoruz herkesin yaralanabileceği. İkinci bir konu daha var. O da Rumlar kendi başkanlık seçimlerine odaklanacaklar 1-2 aylık bir zaman diliminden sonra. Odaklandılar bile demek doğrusu. Yeni yeni aday adları çıkıyor. Dolayısıyla şubatta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin propaganda sürecinin içindeyiz diyebilirim. Nisan-Mayıs ayları o açıdan çok önemli. Yazla birlikte artık bu tren bir kez daha kaçacak diye düşünüyorum."



"Bizim neslin aslında son denemesini yapıyoruz"



Akıncı, Kıbrıs'ta federal bir çözüm oluşturma şansının giderek zorlaştığını anımsatarak, "Bizim neslin aslında son denemesini yapıyoruz. Ayrılık, özellikle genç kuşakların ayrılığı her geçen gün çok daha belirgin hale geliyor. Biz arzu ederiz ki bu federal çözüm şansını yitirmeyelim ve her iki taraf içinde iyi olacak, bölge için de iyi olacak, Türkiye-Yunanistan ilişkileri için, Türkiye'nin Avrupa'yla olan ilişkileri için iyi olacak bir sonuca hep birlikte ulaşabilelim. Zaman dilimi Rum tarafı takvimlerden hoşlanmasa da maalesef dar bir alandadır. Çok ciddi bir sıkışıklık olacak. Bu anlamda Birleşmiş Milletler yetkililerinin daha aktif olmaları gerekecek." diye konuştu.



"Artık önümüzde bir paket görmemiz lazım"



Kıbrıs'ta liderlerin 11 Nisan'da görüşeceklerini hatırlatan Akıncı, "Artık önümüzde bir paket görmemiz lazım. Bu pakete dönüp hepimiz bakacağız. Eşitliğimizi, güvenliğimizi, özgürlüğümüzü en başta içeriyor mu? Diğer konularda da makul, kabul edilebilir bir çerçeveyi çizebiliyor muyuz? Gerek biz gerek onların toplumlarına onaylanması için tavsiye edilebilecek bir çerçeve midir? Elbette Türkiye ve Yunanistan'da garantörler olarak bakacaklar, değerlendirmelerini yapacaklar ve ona göre bir sonuca varacağız. Ben inanıyorum ki tüm tarafların ortak paydasını bulmamız hala mümkündür. Ama zaman gittikçe daralıyor."



Akıncı, yasal kesinlik meselesiyle ilgili, "Bulunacak olan bir çözümün gelecekte mahkemelerden geri dönmesini istemiyoruz. Bu konuya da değinme fırsatı bulduk. Daha önceki temaslarımda da hep bu konuların altını çizdim." dedi.