KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, AB Temsilcileriyle Görüştü

- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Akıncı AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile BRÜKSEL - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Dış İlişkiler ve...

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, AB Temsilcileriyle Görüştü

- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile
Akıncı AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile BRÜKSEL - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Brüksel'de görüştü.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Jean Claude Juncker, Federica Mogherini, Mustafa Akıncı, Avrupa Birligi, Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, Politika, Brüksel, Kıbrıs, Kktc
sponsored ads