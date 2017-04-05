KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, AB Temsilcileriyle Görüştü
- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Akıncı AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile BRÜKSEL - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Dış İlişkiler ve...
- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile
Akıncı AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile BRÜKSEL - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Brüksel'de görüştü.
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