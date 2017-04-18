KKTC Başbakanı Özgürgün, Erdoğan ve Yıldırım'ı Tebrik Etti
KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, referandumu sonucuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım’a tebrik mesajı gönderdi.
KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, referandumu sonucuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım'a tebrik mesajı gönderdi.
KKTC Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Özgürgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım'a yazılı kutlama mesajı da gönderdi.
Özgürgün, Türk halkının demokratik hakkını kullanarak özgür iradesiyle sandığa gittiği referandumun saygı ve huzur ortamında sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, Anayasa değişikliği referandum sonucunda başlayacak olan yeni dönemin Türk halkına ve bölgeye hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.
Öte yandan KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, referandum sonucu ile ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla da arayarak kutladı. - LEFKOŞA