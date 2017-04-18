KKTC Başbakanı Özgürgün'den Erdoğan ve Yıldırım'a Tebrik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün, 16 Nisan'daki halk oylamasının sonucundan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Başbakan Binali Yıldırım'ı kutladı.

KKTC Başbakanı Özgürgün'den Erdoğan ve Yıldırım'a Tebrik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün, 16 Nisan'daki halk oylamasının sonucundan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Başbakan Binali Yıldırım'ı kutladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Özgürgün, Türkiye'de 16 Nisan'da düzenlenen anayasa değişikliği halk oylaması sonucuna ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Başbakan Yıldırım'a kutlama mesajı gönderdi.

Özgürgün, mesajında, "Türk halkının demokratik hakkını kullanarak, özgür iradesiyle sandığa gittiği referandumun saygı ve huzur ortamında sonuçlanmasından memnuniyet duydum. Anayasa değişikliği referandumu sonucunda başlayacak olan yeni dönemin Türk halkına ve bölgeye hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

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