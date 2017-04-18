KKTC Başbakanı Özgürgün, Başbakan Yıldırım'ı Tebrik Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yıldırım'ı arayarak referandum sonuçları için tebrik etti.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Başbakan Binali Yıldırım'ı bugün telefonla arayarak referandum sonuçları hakkında tebrik etti. - ANKARA