KKTC Başbakan Yardımcısı Denktaş Antalya'da
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, "Kıbrıs davasına hizmet etmiş insanlarını izini sürmek lazım. Bu çizginin esas alınması gerektiği çok açıktır" dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, "Kıbrıs davasına hizmet etmiş insanlarını izini sürmek lazım. Bu çizginin esas alınması gerektiği çok açıktır" dedi.
KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Konyaaltı Gençlik Derneği (KONGED) davetlisi olarak Antalya'ya geldi. KKTC Antalya Temsilcisi Münir Korman, KONGED Başkanı Alper Alveroğlu ve yönetim kurulu üyelerinin eşlik ettiği Denktaş, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'la birlikte Muratpaşa'da Kıbrıs mücadelesi anısına yaptırılan parkları gezdi.
Babasının adının verildiği parkta
Muratpaşa Belediyesinin KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın adını verdiği ve heykelinin yer aldığı parkı ziyaret eden Uysal ve Denktaş, Kıbrıs mücadelesinin simge isimlerinden Fazıl Küçük'ün heykeliyle birlikte Kıbrıs şehitleri anısına yaptırılan abidenin yer aldığı Kıbrıs Türk Şehirleri Parkını da gezdi.
Başbakan Yardımcısı Denktaş, ziyaretlerin ardından Muratpaşa Belediyesine geçti. Denktaş ve beraberindeki heyeti Belediye Başkan Yardımcıları Erol İşbilen, İbrahim Cephaneci, Hasan Kaçmaz ve Belediye Meclis Üyesi Mimar Sinan Özkan karşıladı.
"Daha sıkı sarılmamız lazım"
Başkan Uysal, günün anısına üzerinde Antalya'nın simgelerinden olan tarihi Üç Kapılar motiflerini yer aldığı bir plaketi Başbakan Yardımcısı Dentaş'a takdim etti. Başkan Uysal, ziyaretleri dolayısıyla Denktaş'a teşekkürlerini dile getirirken "Kıbrıs davasına hizmet etmiş insanlarını izini sürmek lazım. Çeşitli yorumlar yapılıyor ancak uzun yıllara yayılan bir gerçek ve bu gerçek içinde insanlarının yaşayarak öğrendikleri ve izledikleri bir çizgi var. Bu çizginin esas alınması gerektiği çok açıktır" diye konuştu.
KKTC Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ise "Birbirimize daha sıkı sarılmamız lazım. Kıbrıs davasına hizmet etmiş insanlarını izini sürmek lazım. Bu çizginin esas alınması gerektiği çok açıktır" dedi. - ANTALYA