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Kktc, Barbaros Şansal'ı Sınır Dışı Ediyor

Kktc, Barbaros Şansal'ı Sınır Dışı Ediyor

Türkiye hakkında sosyal medya üzerinden hakaretamiz ifadeler sarf eden ünlü modacı Barbaros Şansal, KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından sınır dışı ediliyor.

Kktc, Barbaros Şansal'ı Sınır Dışı Ediyor

Türkiye hakkında sosyal medya üzerinden hakaretamiz ifadeler sarf eden ünlü modacı Barbaros Şansal, KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından sınır dışı ediliyor.

KKTC'de akşam saatlerinde gözaltına alınan ünlü modacı Barbaros Şansal'ın Türk Hava Yollarına ait uçakla polis eşliğinde Türkiye'ye gönderilmesine karar verildi. Şansal'ın ilerleyen saatlerde KKTC polisi tarafından Türkiye'de güvenlik birimlerine teslim edileceği öğrenildi. - LEFKOŞA

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