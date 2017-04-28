Kkka Şüphesiyle Tedavi Gören Kadın Öldü

ÇORUM'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 48 yaşındaki Meryem Koçak hayatını kaybetti. Dodurga İlçesi'ne bağlı Dikenli Köyü'nde oturan iki çocuk annesi Meryem Koçak, iddiaya göre geçtiğimiz Cuma günü halsizlik ve kanama şikayetiyle Dodurga İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan müdahale sonrasında Koçak, evine gönderildi. Ancak Meryem Koçak'ın kanamaları artarak devam edince yakınları bir kez daha Dodurga İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bu kez doktorlar kene ısırmasına bağlı oluşan KKKA hastalığından şüphelenerek Koçak'ı Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada yapılan muayenede Koçak'ın vücudunda kene ısırmasına dair bir iz bulamadı. Ancak kadın KKKA şüphesiyle tedavi altına alındı. Yapılan tedaviye rağmen Koçak dün hayatını kaybetti. Koçak'ın kesin ölüm nedeninin yapılan tetkiklere göre labaratuvar sonucuyla belli olacağı belirtildi. Öte yandan bu sabah cenazeyi almak için Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Meryem Koçak'ın yakınları, iddiaya göre 8 saat boyunca İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelecek ekibi bekledi. Meryem Koçak'ın eşi İsmail Koçak, sağlık ekibinin geç gelişine tepki göstererek, "Bir oraya gönderiyorlar bir oraya gönderiyorlar. Bu adamlar neden bu saate kadar bekletiyorlar, bize neden eziyet ediyorlar?" dedi.



Meryem Koçak'ın cenazesi İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin gözetiminde, yakınlarına teslim edildi. Koçak'ın cenazesinin Dodurga İlçesi'nin Dikenli Köyü'nde toprağa verileceği belirtildi. - Çorum