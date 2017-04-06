Kkka Halk Eğitimleri Başladı

Gümüşhane'de baharın gelmesiyle köylerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) halk eğitimlerine başlandı.



Gümüşhane Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri eğitimlere merkeze bağlı Tekke köyünde, Kelkit Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri ise Babakonağı köyünden başladı. Ekipler eğitimlerde KKKA'dan korunma yolları, hastalık belirtileri gibi konularda halkı bilgilendirdi.



Öte yandan Gümüşhane Merkez Toplum Sağlığı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, mevsimin ilk KKKA vakalarının Kelkit'te görüldüğü bildirildi.



Açıklamada, 2017 yılında hastalık mevsiminin erken başladığına dikkat çekilerek, vatandaşların kene temaslarında dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.