Kkka'dan Hayatını Kaybeden Kadın Toprağa Verildi

Çorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kadın, Dodurga ilçesine bağlı Dikenli köyünde toprağa verildi.



Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Meryem K.'nin cenazesi Dodurga ilçesine bağlı Dikenli köyüne getirildi. Cenaze araçtan indirilmeden önce tabutu taşıyacak olan sağlık görevlilerine eldiven ve maske dağıtıldı. Köyde kılınan cenaze namazının ardından ekipler tarafından cenaze aracından alınan Meryem K.'nin cenazesi köy mezarlığında ip yardımıyla özel olarak hazırlanan 3 metre derinliğindeki mezara indirildi.



22 Nisan'da rahatsızlanması üzerine 2 çocuk annesi Meryem K. (48), eşi tarafından Dodurga Devlet Hastanesine kaldırılmış, buradaki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen kadına KKKA teşhisi konulmuştu. Meryem K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. - ÇORUM