KKKA'dan hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

-Cenaze özel ekip tarafından defnedildi



ÇORUM - Çorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iki çocuk annesi Meryem Koçak, Dodurga ilçesine bağlı Dikenli köyünde toprağa verildi.

22 Nisan'da rahatsızlanması üzerine 2 çocuk annesi Meryem Koçak (48), eşi tarafından Dodurga Devlet Hastanesine kaldırılmış, buradaki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Koçak'a KKKA teşhisi konulmuştu. Tedavisinin ardından hayatını kaybeden Koçak'ın cenazesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak Dodurga ilçesine bağlı Dikenli köyüne getirildi. Cenaze araçtan indirilmeden önce tabutu taşıyacak olan sağlık görevlilerine eldiven ve maske dağıtıldı. Köyde kılınan cenaze namazının ardından Koçak'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Koçak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.