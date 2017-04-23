Kkdgc Başkanı Ercüment Daşdelen, "Tbmm'nin, Umutsuzluğun, Yoklukların ve Güçlüklerin Yaşandığı...

Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) Başkanı Ercüment Daşdelen, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin, umutsuzluğun, yoklukların ve güçlüklerin yaşandığı dönemde açılmasının geleceği aydınlatan anlamlı ve önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.



Başkan Ercüment Daşdelen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Daşdelen, mesajında, aynı zamanda TBMM'nin açılışının 97. yılını kutlamanın gurur ve coşkusunun yaşandığını belirtti.



TBMM'nin, umutsuzluğun, yoklukların ve güçlüklerin yaşandığı dönemde açılmasının geleceği aydınlatan anlamlı ve önemli bir dönüm noktası olduğu ifade eden Daşdelen şunları kaydetti:



"Kurtuluş Savaşı ile yalnızca yurt toprakları kurtarılmamış, aynı zamanda düşünce ve duyguların ortak ürünü olan laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti de kurulmuştur. Ulu Önder Atatürk'ün, TBMM'nin açıldığı gün olan 23 Nisanı bayram olarak çocuklara armağan etmesi, çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Sizlerde tarihini iyi bilen, ulusal değerlerini önemseyen, yeniliklere ve gelişmelere açık, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı Cumhuriyet çocukları olarak, Atatürk'ün bırakmış olduğu bu kutsal emaneti ödünsüz olarak koruyacak ve günü geldiğinde, üstlendiğiniz bu sorumluluğu yeni kuşaklara devredeceksiniz." - KARS