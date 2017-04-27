Kjaer'e Premier Lig Kancası!

Danimarkalı stoperin transferiyle ilgili son olarak Premier Lig ekibi Hull City'nin ciddi hazırlık içerisinde olduğu belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Hull City yetkilileri önümüzdeki günlerde bu transfer için İstanbul'a gelecek.



Fenerbahçe'de Simon Kjaer transfer olacak mı?



UEFA ile yapılan anlaşma gereği transfer yapabilmek için oyuncu satarak kaynak yaratması gereken Fenerbahçe'de, satılabilecek oyuncuların başında Simon Kjaer geliyor. Danimarkalı oyuncu için Hull City'nin 10 milyon Euro'luk teklif yapacağı iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Hull City'nin yetkileri önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sarı lacviertlilerle görüşme gerçekleştirecek. Hull City Menajeri Marco Silva'nın Simon Kjaer transferini çok istediği ve bu konuda yönetimin ısrarcı olacağı kaydediliyor.



(Futbolarena)