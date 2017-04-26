Kjaer Devam Edemedi

Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden Simon Kjaer, Medipol Başakşehir karşısında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcu, 23. dakikada yerini Roman Neustadter'e bıraktı.



Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Medipol Başakşehir deplasmanına giden Fenerbahçe'de takımın en önemli isimlerinden olan Simon Kjaer sakatlandı. Karşılaşmanın 20. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle değişiklik işareti veren Danimarkalı futbolcu, 23. dakikada yerini Roman Neustadter'e bıraktı. Kjaer'nın durumuyla ilgili olarak yapılacak tetkiklerin ardından açıklamada bulunulacak. - İSTANBUL