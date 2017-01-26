Kjaer'den Transfer Açıklması

7 milyon 650 bin Euro'luk (31 milyon 365 bin TL) bonservis bedeliyle Türk futbolunun en pahalı savunmacısı olan Simon Kjaer, kısa sürede Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi oldu. Yıldız futbolcu, sergilediği başarılı performansla birçok kulübün de dikkatini çekti. Son olarak İngiliz devi Chelsea, Danimarkalı stoperin peşine düşmüştü.

'Transfer, gündemimde yok'

İngiliz basınında bu konuyla ilgili birçok haber çıktı. Ancak Simon Kjaer, hakkındaki bu iddialara son noktayı koydu. Başarılı oyuncu, "Bu tarz haberlerin yapılması çok doğal. Çünkü her takımın ihtiyacı olan oyunculara teklif götürmesi normaldir. Ancak benim tek düşüncem, Fenerbahçe'de bu sezon hem Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de başarılar yakalamak. Şampiyon olmadan ayrılmak istemiyorum. Bu nedenle transfer, gündemimde yok" ifadelerini kullandı.

'İstanbul'da çok mutluyuz'

Danimarkalı oyuncu, İstanbul'da çok mutlu olduklarına dikkat çekerek, "Ailemle bu şehirde keyifli zaman geçiriyoruz. Hepimiz çok mutluyuz. Fenerbahçe ile uzun süreli bir sözleşmem var. Tüm dikkatimi takımıma vermiş durumdayım" diye konuştu.

Kaynak: Fanatik