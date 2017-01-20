Fenerbahçeli Simon Kjaer, Başakşehir Maçında Oynayabilecek

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında, pazar akşamı lider Başakşehir'i ağırlayacak olan Fenerbahçe, zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.

Bugün gerçekleştirilen antrenman sırasında basın mensuplarıyla sohbet eden Teknik Direktör Dick Advocaat, takımın en kritik isimlerinden Simon Kjaer'in son durumuna ilişkin bilgi verdi.

KJAER İYİLEŞTİ

Hollandalı teknik adam, yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık bir haftadır takımdan ayrı kalan Simon Kjaer'in tamamen iyileştiğini ve Başakşehir karşısında forma giymeye hazır olduğunu açıkladı. Öte yandan Adanaspor maçında oyundan alınırken Sarı Lacivertli taraftarların yoğun protestosuna maruz kalan Aatif Chahechouhe'nun ise ağrılarının bulunduğu ve maç kadrosunda yer alıp alamayacağının henüz belli olmadığı ifade edildi.

23 MAÇTA OYNADI

Sakatlığı nedeniyle son oynanan Adanaspor ve Gençlerbirliği maçlarında görev alamayan Simon Kjaer, toplamda 23 resmi karşılaşmada forma giydi. Danimarkalı oyuncu, sahada kaldığı 1.920 dakika içerisinde 3 gol atıp bir asist yaparken; 3 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.