Kjaer, Başakşehir Maçında Forma Giyebilecek Mi?

Adanaspor maçında yokluğu hissedilen Simon Kjaer'in kritik Başkaşehirspor maçında da forma giyemeyeceği öğrerildi. Forma yine Roman Neuastdter'in...

Fenerbahçe'de Simon Kjaer'den kötü haber geldi. Adale zarındaki yırtık nedeniyle Adanaspor maçında forma giyemeyen Danimarkalı stoperin pazar günü çok kritik Medipol Başakşehir maçına yetişmesinin zor olduğu bildirildi. Sarı-Lacivertli kulübün doktorları Kjaer'in bu maçta oynamasının riskli olduğunu ve sakatlığı nüksedebileceğini teknik heyete ifade ettiler. Kjaer'in yerine Başakşehir maçında yine Roman Neustadter'in oyhnaması kesin gibi.

ADVOCAAT SIKINTILI







Ancak Skretel-Neustadter ikilisinin savunmanın göbeğinde biraz ağır kalması teknik direktör Advocaat'ın canını sıkıyor.



Kaynak: Takvim



