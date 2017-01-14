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Kjaer, Adanaspor Maçında Yok

Kjaer, Adanaspor Maçında Yok

Kjaer, Adanaspor maçında yokİstanbul-DHAFenerbahçe'nin savunmadaki etkili ismi Simon Kjaer'in sağ üst adele zarında yırtık tespit edildi.

Kjaer, Adanaspor Maçında Yok

Kjaer, Adanaspor maçında yok

İstanbul-DHA

Fenerbahçe'nin savunmadaki etkili ismi Simon Kjaer'in sağ üst adele zarında yırtık tespit edildi.

Yıldız oyuncu Adanaspor maçında forma giyemeyecek. Antalya kampındaki maçlarda da oynatılmayan Kjaer'in yerine Teknik direktör Advocaat, Skrtel ile biraber Neustadter'i sahaya sürmüştü.

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