Kjaer, Adanaspor maçında yok



İstanbul-DHA



Fenerbahçe'nin savunmadaki etkili ismi Simon Kjaer'in sağ üst adele zarında yırtık tespit edildi.



Yıldız oyuncu Adanaspor maçında forma giyemeyecek. Antalya kampındaki maçlarda da oynatılmayan Kjaer'in yerine Teknik direktör Advocaat, Skrtel ile biraber Neustadter'i sahaya sürmüştü.