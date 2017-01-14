Kjaer, Adanaspor maçında yok
İstanbul-DHA
Fenerbahçe'nin savunmadaki etkili ismi Simon Kjaer'in sağ üst adele zarında yırtık tespit edildi.
Yıldız oyuncu Adanaspor maçında forma giyemeyecek. Antalya kampındaki maçlarda da oynatılmayan Kjaer'in yerine Teknik direktör Advocaat, Skrtel ile biraber Neustadter'i sahaya sürmüştü.
Kjaer, Adanaspor Maçında Yok
Kjaer, Adanaspor maçında yokİstanbul-DHAFenerbahçe'nin savunmadaki etkili ismi Simon Kjaer'in sağ üst adele zarında yırtık tespit edildi.
Kjaer, Adanaspor maçında yok
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