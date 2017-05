MARMARİS'teki Orhaniye Mahallesi'ndeki deniz üzerinde yürünüyor hissi veren, dünyaca ünlü Kızkumu'na turist akını başladı.



Marmaris'e 30 kilometre uzaklıktaki yeşil ile mavinin kucaklaştığı eşsiz güzelliklere sahip Orhaniye Koyu, efsanevi Kızkumu Plajı nedeniyle tatil için Marmaris'e gelen tatilci ve turistlerin ilgi duyduğu mekanların başında geliyor. Koyda deniz içinde bulunan ve kumlardan oluşan 550 metre uzunlukta, 3 metre genişlikteki yol, ziyaretçilere suyun üzerinde yürüyormuş hissi veriyor. Turistler o anları cep telefonları ile görüntüleyerek ölümsüzleştiriyor. Yazın bunaltan sıcakları nedeniyle daha çok Nisan Mayıs aylarını tercih eden büyük bölümü orta yaş ve üzeri yerli ve yabancı turistler. soluğu Kızkumu'nda alıyor. Nisan ayının üçüncü haftasından itibaren acentelerin turlar düzenlemeye başlaması üzerine yöredeki otel ve turistik tesislerin bir bölümü kapılarını erken açmak zorunda kaldı. Kızkumu gezen turistler yöredeki köy turları ve cip safari turlarına da büyük ilgi gösteriyor.



ANKARA'DAN GELDİLER KIZKUMU'NA HAYRAN KALDILAR



Ankara'dan Datça ve Bozburun Yarımadası'na gezi düzenleyen Anadolu Leylekleri Doğa Sporları Kulübü'nün 50 üyesi, Marmaris'te Likya Yolu'ndaki yürüyüşün ardından soluğu Kızkumu'nda aldı. Hayatta en güzel şeyin doğada olmak olduğu düşüncesiyle kurulan kulübün başkanı İsmail Kaymak, şöyle dedi:



"Bir Alman atasözündeki gibi 'Bir dereden karşıya geçerken bu su akıp geçsin de öyle gideyim' diyenlerden değil o dereye girip karşıya geçip mutlu olmaya çalışanlardanız. Kulüp olarak ilk kez buraya geliyoruz. Önce yüzmek için geldik fakat doğa harikası karşısında büyülendik. Biz birbiriyle mutlu olan insanlarla birlikteyiz. Hepsi ortak nefes alabilen güzel ve gönlü bir olan insanlarla birlikteyiz" dedi. Grupla birlikte bir yıldan bu yana tüm seyahatlere katılan Emel Farz da "Biz, çok büyük ve güzel bir aileyiz. Hepimiz çocuk oluyoruz birlikteyken. Marmaris ve hele hele o muhteşem doğasına hayran kaldık. Kızkumu'nu anlatmak değil gelip görmek gerekir."



Melek Aydın da, 3 yıldan bu yana turlara katıldığını anlatırken, "Grubumuzun her hafta bir aktivitesi var. Gidemediğim haftalarda giden arkadaşlarımı kıskanıyorum. Her hafta, 'Bu hafta daha güzel yerde yürüyoruz' diyoruz. Ertesi hafta keşfettiğimiz yeni yeri çok daha fazla seviyoruz. Kızkumu da öyle bir yer" dedi.



KIZ KUMU EFSANESİ



Efsaneye göre Bybassos Kralı'nın kızı güzel prenses ile bir balıkçı birbirlerine aşık olurlar. Kız geceleri sahile çıkıp kandille balıkçıya işaret verir ve balıkçı da karşı kıyıdan sandalıyla gelerek buluşurlar. Kral bunu zaman içerisinde öğrenerek bir gece kızını takip ettirerek balıkçının denizden geldiğini, kızının kumsalda onu beklediğini, beklediği yeri de elindeki bir ışıkla balıkçıya haber verdiğini öğrenir. Kral askerlerine kızını kumsalda yakalayıp elindeki ışığı alarak balıkçıya işaret vermelerini ve balıkçıyı yakalamalarını emreder. Denilen yapılır. Balıkçı karşı kıyıdan ışığı gördüğü anda atlar kayığına, kürek çekmeye başlar. Kız askerlerin elinden kurtulup denizin ortasındaki delikanlıya doğru koşmaya başladığı anda bir mucize gerçekleşir ve kızın her adım attığı deniz anında kumsala dönüşür. Arkadan koşan askerlerin üzerlerindeki ağırlık onları suya batırdığı anda bir asker ok ve yayına sarılır. Amacı delikanlıyı vurmaktır ama ok kıza saplanır. Efsaneye göre de kumların rengi kızın kanıyla kırmızıya dönüşür. Delikanlı okla öldürülen prensesi alıp kayığıyla ortadan kaybolur ve bir daha ikisini de gören olmaz. - Marmarismuğla