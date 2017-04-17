Kızına Tekme Atarak Hayatını Kurtardı



Malezya’da bir binanın güvenlik kamerasına takılan görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Asansöre doğru yürüyen 3 yaşındaki küçük kız asansörün kapısı açılınca annesini çağırdı. Tam kapının aralığında duran kız çocuğu arkasına dönüp annesine bakıyordu ki, asansörün kapısı hızlıca kapandı.Çaresiz anne büyük bir soğukkanlılıkla kızına tekme atarak onu kapıdan uzaklaştırdı. Küçük kızın oldukça canı yansa da, anne büyük bir faciayı tekmeyle önledi.