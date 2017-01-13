TURGAY DUYAR - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ikamet eden ve doktorların tedavi sürecinde ailesine umut veremediği Simge Okumuş Keskin, azimle hayata tutundu. El motor gelişiminin 2-3 yaşında olmasına rağmen Manisa İş Eğitim Uygulama Merkezi'nde lise düzeyi eğitimini de tamamlayan Simge, bugün iş sahibi olmak istiyor.
Kızına 19 Yıldır Bakıcılık Yapıyor
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ikamet eden ve doktorların tedavi sürecinde ailesine umut veremediği Simge Okumuş Keskin, azimle hayata tutundu.
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