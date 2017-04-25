Kızıltepe Ticaret Borsası Stratejik Plan Çalıştayı

Mardin'de, Kızıltepe Ticaret Borsası tarafından, 2017-2020 stratejik plan çalıştayı düzenlendi.



Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, bir otelde düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, kurumların anayasası hükmünde olan stratejik planların önemine işaret etti.



Altındağ, "Sizler bu stratejik planı ile nerede olduğunu öğreniyorsunuz ve nereye gideceğinizi belirliyorsunuz. Bir rotanız var, bu rota üzerinden hedeflerinizi, risklerinizi, fırsatlarınızı ve varsa zayıf yönlerinizi tespit edip bunun üzerinden 2023 vizyonuna kadar gidecek bir çalışma modeli sağlıyorsunuz." dedi.



DİKA'nın amaçlarından birinin de kurumlar arası işbirliğini hızlandırmak olduğu kaydeden Altındağ, bu kapsamda bütün kurumlar ile birlikte çalışma iş güdüsünü hızla artırdıklarını ifade etti.



Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin ise borsayı kurdukları 1997 yılından beri hizmetlerine devam ettiklerini, geçen bu süre içinde teknolojiye de ayak uydurarak yenilikler getirdiklerini anlattı.





Konuşmaların ardından Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı çalıştay, basına kapalı devam etti.