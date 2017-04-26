Kızıltepe'de sınır karakollarına havanlı saldırı: 3 yaralı



MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye sınırına yakın 3 karakola YPG'li teröristler tarafından yapılan havanlı saldırılarda 3 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe'ye bağlı Şenyurt Mahallesi'ndeki Haznedar ve Karatepe hudut karakolları ile Akdoğan Mahallesi'ndeki Akdoğan Hudut Karakoluna, Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör örgütü YPG mensupları tarafından havan saldırısı yapıldı. Saldırıda, 3 asker yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, havan tespit radarıyla teröristlerin bulunduğu bölgeyi belirleyerek, misliyle karşılık verdi.

(MSK-MP-Y)