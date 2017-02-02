Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Abdullah Eren T'nin kullandığı 34 FVN 39 plakalı otomobil, Mardin Caddesi cezaevi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Emre Nayır'a çarptı.
Ağır yaralanan Nayır, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Batman Devlet Hastanesine sevk edildi.
Sürücü polise teslim oldu.
Kızıltepe'de Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.