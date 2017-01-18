Kızıltepe'de Mısır Kurutma Silosunda Patlama: 3 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde mısır kurutma silosunda meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Kızıltepe'de Mısır Kurutma Silosunda Patlama: 3 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde mısır kurutma silosunda meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Kızıltepe-Viranşehir karayolu Bölge Trafik Müdürlüğü yakınında bulunan bir mısır kurutma silosunda, borularda biriken toz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi.

Patlamada işçiler Rohat Gümüş (17), Ahmet Gümüş (17) ve Abdullah Demirkaya (36) yaralandı.

Ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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