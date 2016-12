Kızıltepe'de Kavga: 5 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Kocalar köyünde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Kocalar köyünde Özmen aşiretine mensup iki aile arasında çıkan silahlı kavgada her iki aileden toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar Kızıltepe ve Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken 2 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. - MARDİN