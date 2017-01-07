TÜMÜ
Haberler Search
Kızıltepe'de Kaçak Sigara Operasyonu

Kızıltepe'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 660 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kızıltepe'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 660 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polislerin, durdurulan bir araç içerisinde yaptığı aramada 2 bin 660 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdiği bildirildi.

Olayla ilgisi olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe, Mardin, Sigara, Polis
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads