Kızıltepe de İlk Defa Bisiklet Yarışı Düzenlendi

Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi tarafından bisiklet ve yol yarışı düzenlendi.



Ahmedi Hani Meslek ve Teknik Lisesi'nde düzenlenen ve iki kategoride gerçekleşen yol yarışmasına kızlar bin 500 metre, erkekler 2 bin metrede kıyasıya yarıştı. Toplam 104 kişinin katıldığı yol yarışında birinciye çeyrek altın, ikinciye eşofman takımı, üçüncüye ise spor ayakkabı hediye edildi. Tarihi İpek yolunda bisiklet yarışı da iki kategoride gerçekleşti. Bisiklet yarışında 2 bin 500 metreden start verildi. Toplam 54 yarışmacının katıldığı bisiklet yarışında birinciye bisiklet, ikinciye çeyrek altın ve üçüncüye eşofman takımı hediye edildi. - MARDİN