Kızıltepe'de İhtiyaç Sahipleri Yararına Kermes

Kızıltepe ilçesinde ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi.



İpek Mahallesindeki Cumhuriyet Anadolu Lisesi okulunda ihtiyaç sahibi Suriyeli ve yetim ailelere destek amacıyla hayır kermesi düzenlendi.



Öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla yapılan kermesten elde edilen gelir ile ihtiyaca göre ev malzemesi, gıda, kıyafet gibi malzemeler alındı ve evler dolaşılarak dağıtıldı.



Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü İmran Tekin, "Emeği geçen tüm öğrenci, veli ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Valiliğimizin 4 adım 7 başlık projeleri kapsamında hayır ve iyilikte benzer çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.