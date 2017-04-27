Kızılırmak'ta kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

AFAD, UMKE, itfaiye ve su altı polisleri kaybolan genci bulmak için çalışma yürütüyor



KAYSERİ - Kayseri'de dün akşam saatlerinde balık tutarken düşen ayakkabısını almak için Kızılırmak'a giren ve kaybolan çocuğu, arama çalışmaları devam ediyor.

Kayseri'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Çağlar Ö. 2 arkadaşı ile beraber Kızılırmak'ta balık tutmaya çıkmış ve düşen ayakkabısını almak için ırmağa girmişti. Bir süre sonra gözden kaybolan Çağlar Ö.'yü arama çalışması başlatılmış ve bulunamamıştı.

Sabah saatlerinden itibaren yeniden başlayan arama çalışmalarına AFAD, UMKE, itfaiye ve Konya'dan gelen su altı polisleri katıldı. Kızılırmak'ı didik arayan ekipler, Çağlar Ö.'yü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.