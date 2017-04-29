Kızılırmak'ta kaybolan çocuğu arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor

17 dalgıç çocuğu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor



KAYSERİ - Kayseri'de balık tutarken düşen ayakkabısını almak için Kızılırmak'a giren ve kaybolan genci arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor. 17 dalgıç Kızılırmak'ı didik didik ararken, AFAD'da görevli 20 kişilik arama kurtarma ekibi de ırmağın kıyısında arama çalışmalarını yürütüyor.

Kayseri'de 4 gün önce meydana gelen olayda 2 arkadaşı ile beraber Kızılırmak'ta balık tutmaya çalışan Çağlar Ö. (14), düşen ayakkabısını almak için Kızılırmak'a girmiş ve kaybolmuştu. 4 günden beri yürütülen çalışmalarda Çağlar Ö., bulunamadı.

Bugün sabah saatlerinde yeniden arama çalışmalarına devam eden ekipler, Çağlar Ö.'yü bulmak için yoğun çaba sarf ediyor. Ankara ve Konya'dan gelen 17 kişilik dalgıç ekibi, Kızılırmak'ın içerisinde çalışmalarını sürdürürken, 20 kişilik AFAD ekibi de ırmağın kıyısında arama çalışmalarına devam ediyor.