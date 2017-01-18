Kızılırmak İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı Açıldı

Belediye Başkanı Sami Aydın'ın desteği ile düzenlenen Kızılırmak İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı'nın açılışı gerçekleştirildi.



Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın ve Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, açılış kurdelesini kesti. Aydın ve Altınsoy özel eğitim sınıfında eğitim gören öğrencilerle vakit geçirdi.



Altınsoy, Belediye Başkanı Aydın'ın sınıfın eksikliklerinin giderilmesi ve zemin döşemesi için okula yardımcı olduğunu belirtti.



Aydın da çocukların ülkenin geleceği olduğunu aktararak, "Onları ne kadar mutlu edebilirsek bizler de o düzeyde mutlu oluruz. Sizlerin özverili çalışmaları neticesinde inanıyorum ki bu çocuklarımız hayata daha pozitif bakacaklar. Kendi özgüvenleri gelişecek ve en azından engelli bireyler olarak belirli ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma kavuşmaları hem ailelerimiz hem de toplumumuz için son derece önemli. Biz de bir nebze olsun, bu anlamda bir katkı sunmaya çalıştık." açıklamasında bulundu.



Açılışa, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Tan ve şube müdürü Fahrettin Bülbül katıldı.