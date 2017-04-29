Kızılırmak Deltası'nda Bahar Hareketliliği

Samsun'da 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçelerinin sınırlarında bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yaşam, ilkbaharın gelmesiyle hareketlendi.



Bafra ilçesinde, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü alanın da içinde yer aldığı 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.



İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar çayırları, 12 bin hektarı bulan sulak bölgesi ve barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan deltada, bugüne kadar yaklaşık 140 türün ürediği belirlendi.



Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Türkiye'de bulunan 400 civarında kuş türünden 352'si görülebiliyor. Delta, 12 ay boyunca farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.



İlkbaharın gelmesiyle hayvanlarda hareketliliğin arttığı deltaya leylek göçleri sürüyor. Mandalar ve yılkı atlarının da görülebildiği delta, doğa fotoğrafçıları ve araştırmacılarını bölgeye çekiyor.