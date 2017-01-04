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Kızıldaş'tan Kayamakam Emeç'e Ziyaret

Kızıldaş'tan Kayamakam Emeç'e Ziyaret

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan Kaymakamlığına atanan Cuma Emeç'i makamında ziyaret etti.

Kızıldaş'tan Kayamakam Emeç'e Ziyaret

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan Kaymakamlığına atanan Cuma Emeç'i makamında ziyaret etti.

Kızıldaş, ziyarette yaptığı konuşmada, Arguvan için birlikte önemli projelerde yer almayı umut ettiğini belirterek, Emeç'e yeni görevinde başarılar diledi.

Kaymakam Cuma Emeç ise Kızıldaş'ın ve Belediye Meclisi üyelerinin ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

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