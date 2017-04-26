Kızılcahamam'dan Kısa Kısa

AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Sefa Yıldırım, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı'na (TEOG) girecek olan öğrencilere başarılar diledi.



Başkan Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, "8'inci sınıf öğrencilerine yönelik bugün ve yarın tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de TEOG Sınavı yapılacaktır." ifadelerini kullandı.



Sınavın çocukların geleceği için önemli bir aşama olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:



"Bu nedenle rahat ve güven içerisinde bir sınav geçirmeleri için tüm vatandaşlarımıza sorumluluk düşmektedir. Sınavı etkileyebilecek yüksek ses ve gürültü problemleri konusunda vatandaşlarımızın hassasiyet göstereceklerine ve duyarlı davranacaklarına olan inancım tamdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyor, eğitim hayatları için önemli bir aşama olan TEOG sınavında tüm öğrencilerimize başarılar ve kolaylıklar diliyorum."



Yıldız, milli sporcularla buluştu



Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı ve Badminton Mili Takımı ile bir otelde yemekte buluştu.



Sporcularla sohbet eden Kaymakam Yıldız, kamplar hakkında bilgi aldı ve sporculara başarılar diledi.



Yıldız'a İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nahit Şahin de eşlik etti.