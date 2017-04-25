Kızılcahamam'dan Kısa Kısa

Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına girecek öğrencilere moral ziyaretinde bulundu.





Yıldız, 26-27 Nisan'da gerçekleştirilecek TEOG sınavı öncesi ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek, moral verdi.



Ziyaretlerde okul yöneticileriyle görüşen Yıldız, sohbet ettiği öğrencilere sınavda kolaylıklar diledi.



Öğrencilere kalem hediye eden Yıldız'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve Milli Eğitim Şube Müdürü Gürkan Hazar da eşlik etti.



23 Nisan Şenliği



Cumhuriyet İlkokulu, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şenlik düzenledi.



Okul Aile Birliğince hazırlanan şenlikte, tahta bacak, palyaço ve animasyon gösterileriyle yüz boyama etkinliği yapıldı.



Gün boyu devam edecek şenliğe, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Şube Müdürü Gürkan Hazar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.