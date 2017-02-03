Kızılcahamam'dan Kısa Kısa

Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Erol Dağdelen görevine başladı.

Kızılcahamam'dan Kısa Kısa

Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Erol Dağdelen görevine başladı.

AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Sefa Yıldırım ile beraberindeki teşkilat üyeleri, Dağdelen'i makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

Dağdelen ise Yıldırım ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

SGK İlçe Müdürü Turançiftçi'nin esnaf ziyareti

Kızılcahamam SGK Müdürü Ali Turançiftçi, beraberindeki kurum personeliyle esnafı ziyaret etti.

Esnafın sosyal güvenlik uygulamalarına yönelik taleplerini dinleyen Turançiftçi, uygulamalarla ilgili bilgi verdi.

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