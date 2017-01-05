Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yoğun kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.
Kızılcahamam'da bir süredir etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren tekrar kendisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle D-750 karayolu durma noktasına geldi. - ANKARA
Kızılcahamam'da Yoğun Kar Yağışı
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yoğun kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yoğun kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.
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