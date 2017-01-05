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Kızılcahamam'da Yoğun Kar Yağışı

Kızılcahamam'da Yoğun Kar Yağışı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yoğun kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

Kızılcahamam'da Yoğun Kar Yağışı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yoğun kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

Kızılcahamam'da bir süredir etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren tekrar kendisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle D-750 karayolu durma noktasına geldi. - ANKARA

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