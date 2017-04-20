Kızılcahamam'da "Uyuşturucuyla Mücadele" Semineri

Kızılcahamam Ülkü Ocakları Başkanlığı'nca, "Uyuşturucuyla Mücadele" semineri verildi.



Kızılcahamam Ülkü Ocakları Başkanı Yener Koçak, seminerde, Eğitim ve Kültür Vakfı olarak uyuşturucuyla mücadele kapsamında platform kurduklarını söyledi.



Uyuşturucunun gençler için büyük tehlike oluşturduğunu vurgulayan Koçak, şöyle konuştu:



"Günümüzde uyuşturucu ve türevleri gençleri avucunun içine alıyor. Bu sorunun yaşandığı ülkelerden biri de maalesef Türkiye. Bu sorunla mücadele edilmediği takdirde vatanımızın geleceği olan gençlerimizi kaybedebiliriz. Biz, yüce Türk milletinin ülkücü fertleri olarak uyuşturucuyla sonuna kadar mücadele edeceğiz."