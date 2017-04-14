Kızılcahamam'da "Kariyer Günleri" Programı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Kızılcahamam'da düzenlenen "Kariyer Günleri" programına katıldı.



TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, Kızılcahamam Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.



Kariyer Günleri programına katılan Kotil, öğrencilerin sorunlarını yanıtladı.



Kotil, daha sonra okulun atölye bölümünde eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek, eksiklerin giderilmesi için yardımcı olacağını söyledi.



Programa, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney ve İlçe Mili Eğitim Müdür Veli Karakuş katıldı.