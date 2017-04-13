Kızılcahamam'da İstihdam Toplantısı
Kızılcahamam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı" toplantısı düzenlendi.
Kızılcahamam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı" toplantısı düzenlendi.
Belediye nikah salonundaki toplantıya Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürü Tunçay Cevheroğlu, Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Ayan katıldı.
Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürü Tunçay Cevheroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstihdamda Milli Seferberlik" çağrısı doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen program hakkında bilgi verdi.