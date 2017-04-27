Kızılcahamam'da Ebe ve Hemşireler Günü Etkinliği Yapıldı

Ebeler ve Hemşireler Haftası dolayısıyla, Kızılcahamam Devlet Hastanesi yönetimi tarafından ağaç dikme etkinliği düzenlendi.



Kızılcahamam İnceğiz Mahallesi'nde düzenlenen ağaç dikme etkinliğine Kızılcahamam İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Orman İşletme Müdürü Mehmet Üstünyer, Hastane Başhekimi İsmail Doğan, Hastane Müdürü Nurdan Altunay, ebe, hemşire ve hastane çalışanları katıldı.



Kızılcahamam Orman İşletmesi tarafından dağıtılan çam fidanları Kızılcahamam Devlet Hastanesi ebe ve hemşireleri tarafından dikildi. - ANKARA