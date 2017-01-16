Kızılcahamam'da 12. Ankara Veteran Masa Tenisi Turnuvası



ANKARA Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği tarafından Kızılcahamam Rıza Doğan Spor Salonu'nda düzenlenen 12. Veteran Masa Tenisi Turnuvası sona erdi. İki gün süren turnuvaya Türkiye'nin değişik illerinden 220 sporcu katıldı.



Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Ankara Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği'nin düzenlediği 12. Veteran Masa Tenisi Turnuvası dereceye giren sporcular da belirlendi. Turnuvada Çift Erkeklerde 30-39 yaşta 1. Alp Kayman- Velihan Çayhan 40-49 yaşta Ensari Acar - Koray Er, 50-59 yaşta Savaş Ertufan-Engin Avcı, 60 + Ahmet Ertuğrul, Henden Fehmi Yavuzer birinci oldu.



Turnuvada Çift Kadınlarda 30 + Aynur Mutlu - Işık Ertufan birinci olurken, Tek Erkeklerde 30-39 yaşta Talha Alkaya, 40-49 yaşta Paata Pirstkhalava, 50-59 yaşta Ahmet Bitirmiş, 60-64 yaşta Yalçın Kalay, 65 + Kenan Atalay birinci oldu.



Tek Kadınlarda 30-49 yaşta Nur Sedef Erçen, 50 + Fulya Diker ve 70 + Nihat Zengin birinci oldu.Çekişmeli maçların oynandığı ve iki gün devam eden Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve organizatörler verdi.