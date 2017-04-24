Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcısı Eker Görevine Başladı

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Vural Eker görevine başladı.



2014 yılında Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Fatih Muşmal'ın geçtiğimiz hafta açıklanan kararname ile Polatlı ilçesine atanmasıyla boşalan Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına ise Vural Eker, atandı.





Görevine başlayan Eker, Kızılcahamam'da göreve başlamaktan mutlu olduğunu belirtti.