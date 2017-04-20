Kızılcahamam Ayşe Bezci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Anıtkabir'de

Kızılcahamam Ayşe Bezci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve okul yöneticileri, 2016-2017 öğretim yılı mezuniyet törenleri dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.



Başkanlığını Okul Müdürü Handan Arslan'ın yaptığı heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulundu. Törenin ardından Anıtkabir Özel Defteri'ne mesaj yazan Arslan, şu ifadeleri kullandı:



"Yüce Atam; Kızılcahamam Ayşe Bezci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2017 mezuniyet törenleri kapsamında öğretmen ve öğrencilerimizle huzuruna geldik. En büyük eserin olan ve bizlere emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetlerin üstüne çıkarmak için hiç durmadan çalışacağımızdan endişen olmasın. Bizler; fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller olarak asla senden vazgeçmeyeceğiz. Yüreğimiz seninle, ruhun şad olsun."



Heyet daha sonra Anıtkabir'deki panoramik müzeyi gezdi. - ANKARA