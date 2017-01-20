Kızılcabölükspor'un Konuğu Beylerbeyi

SPOR Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup'ta geçen hafta deplasmanda lider Sancaktepe Belediyespor'a 2-0 yenildikten sonra hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk olduğu Atiker Konyaspor'a da 1-0 kaybeden Kızılcabölükspor, yarın evinde düşme hattındaki Beylerbeyispor'u misafir edecek.



Denizli Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı Ahmet Turan Timuroğlu yönetecek. Müsabakanın biletleri 5 TL'den satılacak. Sarı-kırmızılılar evinde üst üste 3'üncü galibiyetini almaya çalışacak. - Denizli