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Kızılcabölükspor Lidere Konuk

Kızılcabölükspor Lidere Konuk

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi alarak çıkışa geçen Kızılcabölükspor, yarın ikinci yarının ilk müsabakasında deplasmanda lider Sancaktepe Belediyespor'la karşılaşacak.

Kızılcabölükspor Lidere Konuk

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi alarak çıkışa geçen Kızılcabölükspor, yarın ikinci yarının ilk müsabakasında deplasmanda lider Sancaktepe Belediyespor'la karşılaşacak. 15 Temmuz Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Sabit Selvi düdük çalacak. Sarı kırmızılılar, rakibine iç sahadaki ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak. Teknik direktör Hasan Şermet, zorlu deplasmanda puan ya da puanlarla dönecek güçte olduklarını söyledi.

- İzmir

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