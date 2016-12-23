SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, ilk kez gruplara kalma başarısı gösterdiği Ziraat Türkiye Kupası'nda umduğunu bulamadı.
Kupada dün deplasmanda Trabzonspor'a 5-0 mağlup olan sarı kırmızılılar, gruptaki 3 maçta sıfır çekti. H Grubu'ndaki ilk 2 müsabakada Atiker Konyaspor'a 4-0, Gümüşhanespor'a 1-0 yenilen Kızılcabölükspor, Trabzonspor mağlubiyetiyle birlikte 3 karşılaşmada kalesinde 10 gol gördü, rakip fileleri sarsamadı. Kızılcabölükspor, kupada 29 Aralık Perşembe günü Trabzonspor'u konuk edecek. - Denizli
Kızılcabölükspor Kupada Kayıp
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, ilk kez gruplara kalma başarısı gösterdiği Ziraat Türkiye Kupası'nda umduğunu bulamadı.
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, ilk kez gruplara kalma başarısı gösterdiği Ziraat Türkiye Kupası'nda umduğunu bulamadı.
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