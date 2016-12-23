Kızılcabölükspor Kupada Kayıp

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, ilk kez gruplara kalma başarısı gösterdiği Ziraat Türkiye Kupası'nda umduğunu bulamadı.



Kupada dün deplasmanda Trabzonspor'a 5-0 mağlup olan sarı kırmızılılar, gruptaki 3 maçta sıfır çekti. H Grubu'ndaki ilk 2 müsabakada Atiker Konyaspor'a 4-0, Gümüşhanespor'a 1-0 yenilen Kızılcabölükspor, Trabzonspor mağlubiyetiyle birlikte 3 karşılaşmada kalesinde 10 gol gördü, rakip fileleri sarsamadı. Kızılcabölükspor, kupada 29 Aralık Perşembe günü Trabzonspor'u konuk edecek. - Denizli