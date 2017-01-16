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Kızılcabölükspor Kupa Sınavında

Kızılcabölükspor Kupa Sınavında

ZİRAAT Türkiye Kupası H Grubu'nda 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak son sıraya demir atan Kızılcabölükspor, yarın Atiker Konyaspor deplasmanında siftah arayacak.

Kızılcabölükspor Kupa Sınavında

ZİRAAT Türkiye Kupası H Grubu'nda 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak son sıraya demir atan Kızılcabölükspor, yarın Atiker Konyaspor deplasmanında siftah arayacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabaka A Spor'dan naklen yayınlanacak. Gruptan çıkma iddiası bulunmayan 3'üncü Lig ekibi Kızılcabölükspor, 8 puanlı namağlup lider Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor karşısında prestij mücadelesi verecek. - Denizli

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