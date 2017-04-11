Kızılaydan 'Kelebek Hastası' Kardeşlere Yardım

Türk Kızılayı Van Şube Başkanlığı tarafından 'kelebek hastası' kardeşlere yardım yapıldı.



Kızılay Van Şube Başkanlığı, Özalp ilçesinde bulunan 'kelebek hastası' iki kardeş için yardım kampanyası başlatıldı. Yönetim kurulu, çalışan ve gönüllülerin çabalarıyla giyim, temizlik ve hijyenik malzemesi ile gıda gibi malzemelerden oluşan yardım paketleri, aileye teslim edildi. - VAN